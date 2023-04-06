Adana’da sosyal medyadan küfür kavgası: 2 ağır yaralı

Adana’da iki ailenin çocuklarının sosyal meyda üzerinden birbirlerine küfür etmesi sonucu çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki ailenin çocukları sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. (16), yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.’nin boğazına, İ.B.’nin (12) ise başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.