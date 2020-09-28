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Adana’da şok uygulamalarda 79 silah ele geçirildi

ADANA’DA YAPILAN BİR HAFTALIK ŞOK UYGULAMALARDA 79 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 28.09.2020, 09:52
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Adana’da şok uygulamalarda 79 silah ele geçirildi

Adana’da yapılan bir haftalık şok uygulamalarda 79 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 202 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 7 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 1 motosiklet, 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 10 iş yerine de idari işlem uygulandı.

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