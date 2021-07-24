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Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 24.07.2021, 22:34
Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
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Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51235 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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