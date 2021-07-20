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Adana’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’da kimliği belirlenemeyen şüphelilerin bir otomobilden açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2021, 22:42
Adana’da silahlı saldırı: 2 yaralı
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Adana’da kimliği belirlenemeyen şüphelilerin bir otomobilden açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağatay İ. ile Ferhat Hasan Ç. sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüphelilerin otomobil içerisinde düzenlendiği silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Tabanca ile bacaklarından yaralanan Ferhat Hasan Ç. ve Çağatay İ. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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