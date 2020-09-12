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Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Asayiş 12.09.2020, 23:12
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Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şahin Y., yolda yürüdüğü sırada bir otomobil içerisinden kendisine doğru tabanca ile ateş açıldı. Şahin Y., açılan ateşler sonucunda yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızla kaçtı. Şahin Y. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin Y.’nin sağ ve sol bacaklarında 3 mermi girişi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Şahin Y.’ye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir işyerine de mermi isabet ettiği tespit edildi.

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