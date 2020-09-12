Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şahin Y., yolda yürüdüğü sırada bir otomobil içerisinden kendisine doğru tabanca ile ateş açıldı. Şahin Y., açılan ateşler sonucunda yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızla kaçtı. Şahin Y. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin Y.’nin sağ ve sol bacaklarında 3 mermi girişi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, Şahin Y.’ye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir işyerine de mermi isabet ettiği tespit edildi.
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Galatasaray
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Ankaragücü
|0
|0
|7. Antalyaspor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Beşiktaş
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Çaykur Rizespor
|1
|0
|18. Gaziantep FK
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|4. Ankaraspor
|1
|3
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Adanaspor
|0
|0
|7. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|8. Altay
|0
|0
|9. Balıkesirspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Samsunspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|0
|0
|15. Bandırmaspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Eskişehirspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Liverpool
|1
|3
|3. Crystal Palace
|1
|3
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Man City
|0
|0
|11. M. United
|0
|0
|12. Newcastle
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
|15. West Bromwich
|0
|0
|16. West Ham
|0
|0
|17. Wolverhampton
|0
|0
|18. Leeds United
|1
|0
|19. Southampton
|1
|0
|20. Fulham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Celta de Vigo
|1
|1
|3. Eibar
|1
|1
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cádiz
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Huesca
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0