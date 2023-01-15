Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da gece yarısı silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Atıcı, dışarıda olduğu esnada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Atıcı, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı. Atıcı’nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.