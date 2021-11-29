Adana’da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da seyir halindeyken çapraz ateş açılan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akay (68) otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen kişiler tabancalarla otomobili çapraz ateşe aldı. Saldırıda sürücü Mustafa Akay başından, yanındaki Bülent E. ise göğsünden yaralandı. Akay’ın olay yerinde bilinci kapanırken, aracın arka koltuğunda oturan oğlu babasını arka koltuğa yatırıp direksiyon başına geçti. Oğlu tarafından özel bir hastaneye götürülen Mustafa Akay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ilk müdahalesi yapılan Bülent E. ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Bülent E.’nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Akay’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.