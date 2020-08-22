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Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
ADANA'DA SEYHAN İLÇESİNE BAĞLI YENİDAM MAHALLESİNDE BULUNAN GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA DEVASA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.
Asayiş 22.08.2020, 03:51
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Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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