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Adana’da sahte içki operasyonu
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir evde yapılan aramada bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.
Asayiş 12.11.2021, 10:09
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir evde yapılan aramada bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Yumurtalık’ın Yeşilköy Mahallesi’nde C.Ö. isimli şahsın ikametinde sahte içki bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.
C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.