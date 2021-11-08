Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalanırken bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy mahallesinde bir eve sahte içki üretildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında ev sahibi C.Ö yakalanarak gözaltına alınırken bin 720 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki dökülerek imha edildi.

(CNK-