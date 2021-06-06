Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 15 bin 104 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin, şok baskınlarda ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 15 bin 104 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 44 bin 590 litre etil alkol, 6 bin 958 içki kiti, 63 litre içki aroması, çeşitli markalara ait 9 bin 500 şişe ve kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.