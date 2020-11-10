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Adana’da şafak vakti torbacı operasyonu

ADANA’DA TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 10.11.2020, 06:46
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Adana’da şafak vakti torbacı operasyonu

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.

Narkotik ekiplerinin operasyonu devam ediyor.

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