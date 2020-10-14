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Adana’da şafak vakti narkotik operasyonu

ADANA’DA ŞAFAK VAKTİ TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. DÜZENLENEN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 14.10.2020, 07:13
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Adana’da şafak vakti narkotik operasyonu

Adana’da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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