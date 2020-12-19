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Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP’li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP’li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Asayiş 19.12.2020, 07:22
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