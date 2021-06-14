banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!

Adana’da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı

Adana’da polisten kaçan bir otomobil 3 kilometrelik kovalamanın ardından ekipler önünü kesince son buldu. Sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Sürücü izini kaybettirirken yolcu konumdaki kişi yakalandı.

Asayiş 14.06.2021, 19:51
Adana’da polisten kaçan otomobil 3 kilometre kovalandıktan sonra yakalandı

Adana’da polisten kaçan bir otomobil 3 kilometrelik kovalamanın ardından ekipler önünü kesince son buldu. Sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Sürücü izini kaybettirirken yolcu konumdaki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis, 01 ABE 116 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü polisten kaçmaya başladı. 3 kilometre boyunca devam eden kovalamaca Seyhan Araştırma ekiplerinin aracının önüne kesmesiyle son buldu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücü ve yolcu konumundaki İbrahim B. önleri kesilince araçtan inerek kaçmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ara sokaklarda kaçarken İbrahim B., Seyhan Araştırma Ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim B. Polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri, söz konusu aracı bağlayarak polis otoparkına çektirdi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493