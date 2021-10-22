banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Dolar 9,50 seviyesinde
Dolar 9,50 seviyesinde
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!

Adana’da polisler, çocuklara polisliği tanıttı

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şubesi polis ekipleri Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Geleceğe Adım Adım Projesi" kapsamında çocuklara polisliği tanıttı.

Asayiş 22.10.2021, 09:48
Adana’da polisler, çocuklara polisliği tanıttı

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şubesi polis ekipleri Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Geleceğe Adım Adım Projesi" kapsamında çocuklara polisliği tanıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı "Geleceğe Adım Adım Projesi" kapsamında ’kanka polis’ ile merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular İlkokulu’na gitti.

Burada çocuklara maske, trafik oyunu, çocuk polis kıyafeti ve boyama kitabı verilerek polislik tanıtıldı, genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra maskot polis ile birlikte toplu fotoğraf çekildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2