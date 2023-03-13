Adana’da polisin yakaladığı 36 hırsız tutuklanırken, 125 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polis ekipleri, hafta boyunca yaptığı uygulamalarda ve devriye görevinde 125 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 259 kişi yakalandı, 36 kişi de hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta boyunca kentin birçok noktasında asayiş uygulaması ve devriye görevini icra ettiği sırada çeşitli suçlardan aranan 259 kişiyi yakaladı. Şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 95 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 852 adet fişek ve 168 adet kartuş ele geçirdi.

Araçlar üzerinde yapılan sorgulamalarda 2 adet çalıntı otomobil, 19 adet çalıntı motosiklet ile 4 adet çalıntı elektrikli bisiklet yakalanarak sahiplerine teslim edildi. 9 iş yerine ise yasa dışı kumar ve bahis oynatmak suçundan yasal işlem yapıldı.