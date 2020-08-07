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Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
ADANA’DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİREN OPERASYONLA 13 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 07.08.2020, 06:06
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Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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