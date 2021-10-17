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Adana’da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK üyesi olmaktan 7 yıl hapis cezası alan 2 şahıs ile 1 şüpheli yakalandı.

Asayiş 17.10.2021, 10:44
Adana’da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK üyesi olmaktan 7 yıl hapis cezası alan 2 şahıs ile 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan S.D’nin (25) kaldığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyonda yaklaşık 14 yıldır firari olan H.A. ve yaklaşık 10 yıldır firari olan E.E. ile zanlı S.D. yakalandı. H.A. ve E.E. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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