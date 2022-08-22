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Adana’da patenli gençlerin ölümle oyunu

Adana’da patenli 4 gencin trafikte seyreden bir otomobile tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Asayiş 22.08.2022, 09:48
Adana’da patenli gençlerin ölümle oyunu

Adana’da patenli 4 gencin trafikte seyreden bir otomobile tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay gece saat 23:30 civarında Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin yanlarına ve arkasına asılan patenli 4 gencin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeye aldırış etmeden seyir halindeki araca tutunarak ilerleyen gençlere ve otomobilin sürücüsüne görenler tepki gösterdi.

Otomobil sürücüsü ve patenli gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almadan tehlikeli yolculuğa devam etti.

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