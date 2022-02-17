Adana’da pastane yangında kül oldu

Adana’da bir pastanede çıkan yangında iş yeri yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pastaneden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan pastanenin darabalarını kaldırarak yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yanan pastaneyi kısa sürede söndürdü. Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.