Adana’da otopark kavgası saniye saniye görüntülendi

Adana’da otomobili park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin yaralanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah, Kenan K. ve Sezer Ç. Tepebağ Mahallesi ara sokağa otomobil ile gelip bir otoparkın yan tarafına park etti. Bu sırada otopark çalışanı Ömer P. gelerek başka yere park etmelerini istedi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Olayda Emrah, Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. Bu anlar ise anbean bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralılar hem kendi imkanlarıyla hem de çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ömer P. ise polis tarafından yakalandı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çalışma başlattı.