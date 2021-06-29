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Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.06.2021, 01:55
Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 ACD 572 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişiyi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.
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