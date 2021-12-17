Adana’da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 01 D 1728 plakalı otomobil, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi’nden 11054 Sokak’a dönüş yaptığı esnada, okuldan evlerine dönen Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13) ve Oğuz Kaan Yılmaz’a (13) çarptı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerden Muhammet Berat Büyükce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Büyükce’nin yakınları fenalık geçirirdi. Ölen çocuğun babasının da 2017 yılında aracında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.