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Adana’da ormanlık alanda yangın
ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLER YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR.
Asayiş 30.08.2020, 19:25
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 2 helikopter 20 arazöz, 10 su tankı, 2 dozer ve 1 greder yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin şuanda yangına müdahalesi devam ediyor.
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