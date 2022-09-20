Adana’da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana’nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.