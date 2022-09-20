Adana’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz ekibi ve 90 personel sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.