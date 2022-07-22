banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Salçalık domatesler tezgahlara indi

Adana’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Asayiş 22.07.2022, 14:30
Adana’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Velicanlı Mahallesi Yanalerik mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.57’de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına ilk müdahaleyi 10 dakika içerisinde yaparken, 4 helikopter 3 uçak ve 15 yer ekibi ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
27°
açık