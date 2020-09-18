Adana’da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon
ADANA’DA ŞAFAK VAKTİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DÜZENLENEN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA KİŞİ EVLERİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. SUÇ ÖRGÜTÜNE DÜZENLENEN OPERASYONA POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERİRKEN DRONE’DA HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ.
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütüne düzenlenen operasyona polis helikopteri destek verirken drone’da havadan görüntüledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de desteği ile şafak vakti operasyon başlatıldı.
Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timleri, şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi.
Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, operasyona polis helikopteri havadan destek verirken drone ise havadan görüntülendi.
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