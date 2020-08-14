Adana’da organize şube şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi
ADANA’DA ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN DESTEĞİ İLE ŞAFAK VAKTİ KENTTE BİRÇOK ADRESE BASKIN DÜZENLEYİP ÇOK SAYIDA KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI. DRONE İSE OPERASYONU HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ.
Adana’da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonun detayı ilerleyen saatlerde açıklanacak.
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