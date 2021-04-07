Adana’da narkotik operasyonu

Adana’da takip edilen torbacılardan 86 kilo 17 gram esrar, bin 450 gram bonzai hammaddesi, 156 gram bonzai ele geçirilirken, 14 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kentte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen zanlılara yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmada torbacılar teknik ve fiziki olarak takip edildi. Polis bu takip sırasında 86 kilo 17 gram esrar, bin 450 gram bonzai ham maddesi, 156 gram bonzai, 25,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik hap ele geçirdi. Polis takip sırasında 14 zanlıyı da yakalayıp tutukladı. Yapılan 3 aylık takip sonucundan sonra şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında özel harekatın da olduğu yaklaşık 350 polis şafak vakti eş zamanlı olarak 35 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis 10 zanlıyı daha gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polisin şafak vakti operasyonu havadan da görüntülendi.