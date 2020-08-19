Adana’da müstakil evin damına EYP atıldı
ADANA’DA KİMLİĞİ BELİRSİZİ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN BİR MÜSTAKİL EVİN DAMINA EL YAPIMI PATLAYICI (EYP) ATILDI. EYP ATILMASI SONUCU PATLAMA YAŞANAN BÖLGEYE SEVK EDİLEN ÖZEL HAREKAT TİMLERİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI.
Adana’da kimliği belirsizi kişi veya kişiler tarafından bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP atılması sonucu patlama yaşanan bölgeye sevk edilen özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1335 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsizi kişi veya kişiler bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden kaçtı. Evin damına atılan EYP büyük bir gürültü ile patlarken mahalleli korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay mahalline, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanların, patlamanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmada EYP’ye ait parçalar buldu. EYP’nin parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.
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