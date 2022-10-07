Adana’da "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 4 tutuklama

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde gerçekleştirilen "Müsilaj-2 Operasyonu" çerçevesinde Adana’da gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 30 Eylül’de 20 ilde gerçekleştirilen Müsilaj-2 Operasyonu’nda organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12’si Adana’da yakalanmıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülerek yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.