Adana’da motosiklet kazasında 2 kişi öldü

Adana’da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Çukurova ilçesi, Hilmi Kürklü Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Sercan Ataş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ertuğrul Şahin yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ataş ve Şahin’in öldüğünü belirledi. Ataş ve Şahin’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.