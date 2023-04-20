Son Dakika
Adana’da minibüs sulama kanalına düştü, itfaiye 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı
ADANA’DA SULAMA KANALINA DÜŞEN MİNİBÜSÜN İÇERİSİNDE BULUNAN 4 KİŞİYİ BOĞULMAKTAN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI. (SÜLEYMAN CENK İDAYE/ADANA-İHA)
Asayiş 20.04.2023, 01:46
Adana’da sulama kanalına düşen minibüsün içerisinde bulunan 4 kişiyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkınca Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Kurtarılan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.