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Adana’da MHP’li meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, 5 sene sonra yakalandı

Adana’da 5 sene önce Çukurova Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesine yönelik silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş 16.10.2021, 09:50
Adana’da MHP’li meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, 5 sene sonra yakalandı

Adana’da 5 sene önce Çukurova Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesine yönelik silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında Çukurova Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık’a düzenlenen silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen Erdal S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda aracıyla seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Polis, aracını durdurduğu Erdal S.’yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ayrıca çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yol kesme, uyuşturucu madde üretme suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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