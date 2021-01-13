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Adana’da makaron operasyonu
Adana’da 4 milyon 140 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.
Asayiş 13.01.2021, 13:07
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Adana’da 4 milyon 140 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçak 4 milyon 140 bin makaron buldu, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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