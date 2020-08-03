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Adana’da kuyu faciası: 4 ölü
ADANA'DA AÇTIKLARI SU KUYUSUNDA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİDEN 2'SİNİN CESEDİ ÇIKARILDI.ÖLENLERİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.
Asayiş 03.08.2020, 17:03
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Adana’da açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenen 4 kişiden 2’sinin cesedi çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisindeke evlerinin önünde su kuyusu açan Karahan ailesi yaklaşık 25 metre derinliğe ulaştı. Çalışma sırasında Haluk Karahan, eşi Havva, oğlu Ömer (22) ve kardeşi Sefa Karahan bugünde çalışma yapmak için su kuyusuna indi. Ancak 4 kişi metan gazından zehirlendi.
4 kişinin tekrar kuyudan çıkmaması ve ses gelmemesi üzerine Haluk Karahan’ın diğer çocukları jandarma, sağlık ekipleri ve Cankur’u arayarak yardım istedi.
Cankur ekiplerinin çalışması sonucu biri kadın 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
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