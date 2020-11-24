Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu

Tüm Türkiye’de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Adana’da korona virüs testi yaptırmak isteyenler devlet hastanelerinin önünde sıraya girdi.

Dünyaya yayılan korona virüs salgını ülkemizde de son 2-3 aya göre etkisini yeniden arttırdı. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alındığı ülkemizde toplamda 12 bin 511 kişi yaşamını yitirdi. Bugün Adana’da ise salgın nedeniyle birçok vatandaş virüs şüphesiyle hastanelere koştu.

Kentteki devlet hastanelerinde çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların test için metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.