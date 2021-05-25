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Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düşerken sürücü yaralandı.

Asayiş 25.05.2021, 04:04
Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düşerken sürücü yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail İ. (42) kullandığı 27 AGC 816 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tır’da sıkışan sürücüyü kurtarıp derenin içerisinden çıkarttı. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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