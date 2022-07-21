Adana’da kapkaç ve suçlarda kullanılan plakasız motosiklet uygulaması

Adana polisi kapkaç ve diğer suçlarda kullanılan motosikletlerin trafikten men edilmesi için uygulama yaptı.

Adana’da bir çok kapkaç, yankesicilik, adam yaralama ve diğer olaylarda zanlılar plakasız motosiklet kullanıp olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı için Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin bir çok noktasında uygulama başlattı. Trafik polisleri yaptıkları uygulamada genel güvenlik için risk oluşturan plakasız, plakaları kapatılmış, evrakları tam olmayan motosikletler tespit ederek hepsini tek tek trafikten men etti.

El konulan yüzlerce motosiklet yediemin depolarına çekildi.