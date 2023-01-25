Adana’da kan davasına kurban giden gencin cenazesi teslim alındı

Adana’da 1,5 yıl önce öldürülen kişinin yakınları kan davası güderek, karşı aileden 21 yaşındaki genci silah ile vurarak öldürdü. Öldürülen gencin cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından teslim alındı.

Alınan bilgiye göre, 7 Kasım 2021 tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde Ramazan Pamuk (35) ile M.K arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda M.K. tabanca ile Ramazan Pamuk’u vurarak öldürdü. Olayın üzerinden 1,5 yıl geçmesinin ardından Ramazan Pamuk’un amcası H.P ile uzman çavuş olan kuzeni C.P, karşı aileden Ahmet Kurt (21) ile Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Burada Ahmet Kurt, silah ile vurularak öldürüldü. Cinayete karışan şüpheliler H.P ile C.P jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kurt’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsisinin ardından cenaze ailesi tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.