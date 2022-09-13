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Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı.
Asayiş 13.09.2022, 11:05 13.09.2022, 11:23
Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Eli sopalı yaklaşık 10 kadın Şehir Hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı. Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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