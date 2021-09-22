Adana’da kadın cinayeti... Misafirliğe geldiği kızını, damadının öldürdüğünü öğrendi

Adana’da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürüp 2 çocuğunu da alarak evden kaçtı. Katil zanlısı koca kısa sürede yakalanırken kızına misafirliğe gelen anne, evladının damadı tarafından bıçaklandığını öğrendi. Kızının arkasından feryat eden annenin ağıtları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Dursun, sabah saatlerinde 3 çocuğunun annesi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun, mutfaktan bıçak alarak eşini bıçakladı. Burhan Dursun daha sonra evde bulunan 2 çocuğunu alarak kaçtı.

Komşular ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken kızına misafirliğe gelen anne Rukiye Çermikli ise kızının bıçaklandığını öğrendi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen Tuğba Dursun olay yerinde hayatını kaybetti. Ancak ekipler bir süre kızının öldüğünü annesine söyleyemedi.

“Kadınlara şiddet uygulayanlar dışarı da serbest”

Bu sırada anne Çermikli, kızının arkasından feryat edip ağıtlar yaktı. Çermikli, damadının kızına 14 yıldır şiddet uyguladığını öne sürüp, “Kediyi, köpeği öldüreni hapse atıyorlar, para cezası veriyorlar ama böyle kadınlara şiddet uygulayanlar, dışarı da serbest. Eğer çocuğuma bir şey olmuş olsun böyle insanları dışarıda elini, kolunu sallayanları gezdirenlere lanet edeceğim. Böyle erkekler olmaz olsun. Kadına şiddete karşı gelecek herkes. Cumhurbaşkanım duyun beni” dedi.

Ekipler, Tuğba Dursun’un kardeşleri olay yerine gelince, Dursun’un hayatını kaybettiğini aileye söyledi. Bu sırada Tuğba Dursun’un bazı yakınları fenalaşırken sağlık ekipleri müdahale etti.

Burhan Dursun ise 2 çocuğuyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde ablasının evinde gözaltına alındı.

Tuğba Dursun’un öldüğü sokakta bazı çocukların da ağlaması dikkat çekti.

(UMT-