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Adana’da kaçış rampasında beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Adana’nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi sıkışarak araç içerisinde öldü.

Asayiş 31.08.2021, 20:57
Adana’da kaçış rampasında beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Adana’nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi sıkışarak araç içerisinde öldü.

Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi. Rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı. Kazada, devrilen kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi. Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ve can kur ekipleri çalışma başlattı.

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