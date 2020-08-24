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Adana’da kaçakçılık operasyonunda silah ve kelepçe çıktı
ADANA’DA 1 ADET TABANCA, 2 ADET AV TÜFEĞİ, KELEPÇE VE 450 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 24.08.2020, 09:49
Adana’da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 tabanca, 2 av tüfeği ve kelepçe ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir adreste kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese baskın yapan polis 450 paket kaçak sigara bulurken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kelepçe ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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