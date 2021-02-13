Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi özel eğitimli köpek Tiryaki ile bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile battaniyeye sarılmış 52 cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent girişindeki polis kontrol noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan yolcu bir yolcu otobüsünde, özel eğitimli köpek ‘Tiryaki’ ile arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, çanta içerisindeki battaniyeye sarılmış gümrük kaçağı 52 cep telefonu bulundu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.