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Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte rakı, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele geçirildi.

Asayiş 24.08.2022, 09:43
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte rakı, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste kaçak ve sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak 3 adrese yapılan baskında 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte rakı, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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