Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü, 23 cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Polisin aramasında gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü, 23 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.