Adana’da kaçak makaron operasonu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir depoya yapılan operasyon sonucu milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü koordinesinde Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nde görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat ve hedefleme çalışmaları neticesinde Seyhan’da bulunan bir depo ekiplerin radarına takıldı. Şüpheli depo ve depoya giriş çıkış yapan tüm araç ve şahıslar anbean takip edildi.

Operasyon için bütün bilgileri derleyen ekipler savcılık talimatıyla harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda depo ve eklentilerini didik didik arayan ekipler piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 650 bin Türk Lirası olan 9 milyon 130 bin adet makaron ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri yüz binlerce pakete tekabül eden kaçak sigaranın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken söz konusu makaronlara mahkeme kararı gereği el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.